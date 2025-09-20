사진 = 장영란 인스타그램

방송인 장영란이 리본 케이크와 화려한 집밥으로 채운 생일 현장을 공개했다.장영란은 인스타그램에 "세상에서 제일 맛있는 엄마밥 낳아주셔서 감사드려요 사랑해엄마"라며 "내새끼님들 사랑하는 인친님들 생일 축하해주셔서 감사드려요"라는 멘트와 사진을 남겼다.사진 속 장영란은 커다란 붉은 리본이 장식된 케이크를 들고 촛불을 불며 환하게 미소 짓는다. 블랙 블라우스에 레드 립으로 포인트를 더해 시크하면서도 축제 분위기를 살렸다. 이어진 컷에서는 파티 모자를 쓰고 상 위를 가득 채운 집밥 앞에 앉아 두 손으로 볼을 감싼 채 행복한 표정을 짓는다. 잡채부터 전, 각종 반찬이 줄지어 놓인 상차림이 '세상에서 제일 맛있는 엄마밥'이라는 말 그대로의 푸짐함을 전한다.댓글에는 "우리 예쁜 언니 너무축하드려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "누나가 예쁘고 착해서 주변분들이 다 좋은 분들만 계시네요" "진짜 축하해요" "늘행복했으면좋겠어요" 등이 이어졌다.장영란은 앞으로도 방송과 SNS를 통해 일상과 근황을 전하며 팬들과 활발한 소통을 이어갈 예정이다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr