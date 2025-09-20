방송인 장영란이 리본 케이크와 화려한 집밥으로 채운 생일 현장을 공개했다.
장영란은 인스타그램에 "세상에서 제일 맛있는 엄마밥 낳아주셔서 감사드려요 사랑해엄마"라며 "내새끼님들 사랑하는 인친님들 생일 축하해주셔서 감사드려요"라는 멘트와 사진을 남겼다. 사진 속 장영란은 커다란 붉은 리본이 장식된 케이크를 들고 촛불을 불며 환하게 미소 짓는다. 블랙 블라우스에 레드 립으로 포인트를 더해 시크하면서도 축제 분위기를 살렸다. 이어진 컷에서는 파티 모자를 쓰고 상 위를 가득 채운 집밥 앞에 앉아 두 손으로 볼을 감싼 채 행복한 표정을 짓는다. 잡채부터 전, 각종 반찬이 줄지어 놓인 상차림이 '세상에서 제일 맛있는 엄마밥'이라는 말 그대로의 푸짐함을 전한다. 댓글에는 "우리 예쁜 언니 너무축하드려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "누나가 예쁘고 착해서 주변분들이 다 좋은 분들만 계시네요" "진짜 축하해요" "늘행복했으면좋겠어요" 등이 이어졌다.
장영란은 앞으로도 방송과 SNS를 통해 일상과 근황을 전하며 팬들과 활발한 소통을 이어갈 예정이다. 한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
