[공식] '28세' 이찬원, 마침내 기쁜 소식 전했다…"찬란한 여정" 2년 만에 정규 발매일 확정

사진=텐아시아DB

가수 이찬원(28)이 두 번째 정규앨범 발매일을 확정하고 컴백 카운트다운에 돌입했다.이찬원은 지난 19일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’ 타임테이블을 오픈, 오는 10월 20일 가요계 컴백을 공식화했다.‘찬란(燦爛)’ 타임테이블에 의하면 이찬원은 22일 앨범 예약 판매를 비롯해 다양한 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈할 예정이다. 24일 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 랜덤 미션, 하이라이트 메들리 등 풍성한 콘텐츠들이 준비돼 팬들의 기대와 궁금증을 높였다.‘찬란(燦爛)’은 이찬원이 2년 만에 발매하는 새 정규 앨범으로, 이름 그대로 이찬원의 찬란한 여정을 담아낸다. 특히 이번 앨범은 조영수 작곡가가 전체 프로듀싱을 맡았으며, 가수 로이킴, 작사가 김이나, 로코베리를 비롯해 이유진, 한길, 다섯달란트, 이규형이 제작에 참여하는 등 화려한 라인업으로 구성됐다.수많은 히트곡들을 탄생시킨 가요계 최정상 라인업과 이찬원이 협업한 ‘찬란(燦爛)’에는 어떠한 곡들이 수록됐을지, 팬들의 기대치가 더욱 높아지고 있다. 팬들의 기대에 힘입어 이찬원 또한 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’으로 한계 없는 영역 확장을 보여줄 예정이다.이찬원은 앞서 2023년 정규 1집 ‘ONE’(원)과 2024년 두 번째 미니앨범 ‘bright;燦’(브라이트;찬)을 발매 후 음원차트 상위권 진입은 물론, 지상파 음악방송 2관왕을 달성한 바 있다. 이찬원이 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’으로 보여줄 새 여정에 기대가 쏠린다.이찬원의 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’은 10월 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr