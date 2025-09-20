'45세 돌싱' 오윤아, '아들맘' 믿기지 않는 몸매…딱 붙는 원피스에 드러난 몸매 라인

배우 오윤아가 회색 톤의 모노룩으로 계절감을 살린 가을 패션을 뽐냈다.오윤아는 자신의 인스타그램에 "가을룩"라는 멘트와 사지을 남겼다.사진 속 오윤아는 콘크리트 벽을 배경으로 그레이 니트 티와 미니스커트에 골드 버클 벨트를 더해 허리선을 잡았고 니삭스와 청키 로퍼, 블랙 숄더백으로 스타일을 완성했다. 결 하나 흐트러짐 없는 생머리와 여유 있는 포즈가 시선을 붙든다.다른 컷에서는 바람에 흩날리는 머리를 손으로 정리하며 휴대폰을 확인하는 자연스러운 순간을 포착했고 실내 계단에서는 창으로 들어온 채광을 받아 미니 스커트와 백을 매치한 데일리 가을룩을 담아냈다. 그레이 팔레트로 통일한 톤온톤 코디가 오윤아의 긴 레그라인과 깔끔한 실루엣을 더욱 돋보이게 한다.팬들은 댓글로 "너무 예쁘다 언니" "늘 응원합니다" "너무 예쁘셔서 댓글을 달지 않을 수가 없네요" "화이팅" "너무 멋지십니다 굿입니다" "분위기 미쳤네요" 등 뜨거운 반응을 보였다.한편 모델로 데뷔한 오윤아는 1980년생으로 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr