사진 = 왕빛나 인스타그램

배우 왕빛나가 청량한 데일리룩과 함께 초가을 기운을 전하는 사진으로 시선을 모았다.왕빛나는 인스타그램에 "Good morning 오늘은 날씨가 시원하네요!이제 무더위는 끝난 것 같아요"라는 멘트와 사진을 남겼다.사진 속 왕빛나는 진청 데님 셔츠를 툭 걸치고 화이트 민소매 버튼 톱에 크로셰 무드의 베이지 니트 쇼츠를 매치해 산뜻한 텍스처를 살렸다. 볼드한 골드 워치와 블랙 선글라스를 더해 세련된 포인트를 주고 테이블 위 디올 북토트가 우아한 분위기를 완성한다. 햇살이 스미는 테라스 배경과 잘 어우러진 내추럴 헤어·누드톤 립으로 가을 아침 무드를 제대로 구현했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무나 멋지시네요" "왜케날씬하고 이뿌신거에요" 등 뜨거운 반응을 보냈다. 왕빛나는 패션 화보와 방송 활동을 병행하며 다양한 프로젝트로 팬들과 만날 예정이다.앞서 왕빛나는 왕빛나는 "일할 때 탄수화물로 꽉꽉 채워 먹던 시절이 있었는데 이제는 반 공기만 먹어도 소화가 더뎌서 차 안에서 대기를 못하겠음"이라고 토로하며 "점점 가벼운 식사를 찾게 되는데 이것도 노화 현상 맞냐"고 물은 바 있다.한편 1981년생으로 44세인 왕빛나는 2001년 KBS1 TV소설 '새엄마'로 데뷔했다. 이후 각종 드라마에서 단역과 조연 등으로 출연했으며 2005~2006년 출연작들이 연이어 성공, 주연급 배우로 도약했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr