촬영 중 결국 쓰러졌다…설인아, 구급차로 병원 이송 "다리 안 움직여" ('무소단2')

배우 설인아가 복싱 대회 결승전을 마친 뒤 쓰러져서 병원으로 이송됐다.지난 19일 방송된 tvN 예능 '무쇠소녀단2' 11회에서는 복싱 챔피언에 도전한 유이, 금새록, 박주현, 설인아의 복싱 대회 결승전 현장이 담겼다.이날 첫 순서는 설인아였다. 설인아는 막강한 상대의 실력에도 1라운드에서 뛰어난 경기 능력을 보여줬다. 그러나 2라운드 마지막 무렵 많은 유효타를 허용했고, 2라운드가 종료되자마자 자리에서 쓰러져서 숨을 헐떡였다.충격적인 상황에 금새록은 앉아있던 자리에서 일어나 놀라움을 감추지 못했고, 박주현은 차마 볼 수 없는 광경에 고개를 숙였다. 김동현은 "끝날 때까지 버티고 끝나서 힘이 쫙 빠진 거다. 다리가 풀린 거다"라고 설명했다.끝내 일어나지 못하는 설인아 상태로 인해 현장에 있던 메디컬 팀이 투입됐다. 다리가 움직이지 않는다는 설인아는 결국 부축을 받고 코너에 앉았고, 결국 눈물을 쏟아냈다.결국 판정은 잠시 유보됐고 설인아는 경기장 밖으로 이동했다. 설인아 어머니는 설인아를 껴안으며 다독였고, 설인아는 또다시 눈물을 흘렸다. 설인아는 "엄마의 말 한 마디가 내 마음을 녹여준 것 같다. 나의 3개월을 인정해준 것 같았다"고 했다.그러나 설인아의 몸 상태는 금방 회복되지 못했다. 결국 설인아는 탈진 후 악화되는 상황 속 정밀 검사를 위해 구급차로 병원으로 이송됐다.설인아는 "체력을 다 써서 다리가 안 움직이는 줄 알았다. 근데 한 쪽 다리가 내 뜻대로 안 움직이더라. 재활 운동, 재활 치료, 주사를 맞았다. 근육에 힘이 생기며 어느 정도 돌아오는 와중에 발목만 계속 낫지 않았다. 복싱에 복귀할 수 있는 발목이 아니었다"고 털어놨다.그러나 설인아는 두 번째이자 마지막 복싱 대회를 포기하지 않았다. 설인아는 "현재 발목은 80% 정도 회복됐다. 무리하지 않는 선에서 훈련을 할 수 있는 데까지는 하고 싶다"고 복귀 의사를 밝혔다.뒤늦게 은메달을 전달받은 설인아는 18일 만에 훈련장에 복귀, 최종대회를 10일 앞두고 김동현과 스파링을 하며 의지를 다졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr