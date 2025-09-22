아홉 차웅기/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아홉 차웅기/ 사진=조준원 기자 wizard333@

아홉 차웅기/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 아홉 차웅기가 음악방송 MC 자리를 향한 열망을 드러냈다. 최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 차웅기를 만났다.차웅기는 준비된 음악방송 인재다. 그는 "어렸을 적 매일 TV 앞에서 음악방송을 챙겨봤다. 재밌고 능숙하게 잘 진행할 수 있을 것 같다. 대기실 인터뷰도 자신 있다. 요즘 MC들이 챌린지도 준비해서 같이 해주던데, 그런 것도 잘할 수 있다"고 열정을 내비쳤다.그는 틈이 날 때마다 음악방송 콘텐츠를 찾아본다. 차웅기는 "그날의 음악방송을 챙겨 보는 게 하루 루틴이다. 같은 그룹이 아닌데도 영상을 보면서 '오늘은 이 파트에서 제스처를 바꿨네' 한다. 하루 종일 음악방송 클립을 본다. 누가 데뷔하고 누가 컴백하는지 언제나 공부한다. 항상 준비돼 있다"고 말했다.아홉은 SBS 서바이벌 오디션 프로그램 '유니버스 리그'를 통해 결성된 보이그룹이다. 지난 7월 첫 번째 미니앨범 '후 위 아'(WHO WE ARE)를 발매하고 가요계에 데뷔했다. 이들은 데뷔 앨범부터 초동 판매량 36만 장을 넘기며 성장세를 보였다. 지난달 30일에는 데뷔 두 달 만에 필리핀 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움에 입성, 첫 팬콘을 열고 약 1만 명의 팬들과 만났다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr