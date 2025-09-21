사진=텐아시아DB

김대호는 기존 먹방 예능과의 차별점을 묻는 말에 섭외 과정을 가장 큰 특징으로 꼽았다. 앞서 그는 MBC 퇴사 6개월 만에 고정 프로그램을 6개 맡았다고 전해졌다.19일 서울 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 ENA, NXT, 코미디TV 새 예능프로그램 '어튈라' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 참석했다.'어튈라'는 사전 리스트나 기획 코스 없이, 오직 맛집 사장님들의 릴레이 추천만 따라가는 '노(No) 섭외 즉흥 맛집 투어 예능'이다. '맛있는 녀석들'을 연출한 이영식 PD의 신작으로, SNS 핫플이나 광고 맛집이 아닌 진짜 '인생 맛집'을 찾아가는 차별화된 재미를 내세웠다.'전현무계획'을 비롯해 기존 먹방 프로그램과의 차별점을 묻는 말에 김대호는 "사실 다 비슷비슷하다. 세상에 완전히 새로운 프로그램이 몇 개나 있겠냐"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "하지만 확실히 말씀드릴 수 있는 게 있다. '전현무계획'은 전현무 형님이 계셔서 섭외가 잘 된다. 반면 우리는 그만큼 쉽지 않다"고 너스레를 떨었다.김대호는 "섭외 과정에서 더 많은 우여곡절을 겪고 있다. 전현무 형님은 존재만으로도 섭외가 술술 풀리는 걸로 알고 있다. 우리는 고난과 역경을 딛고 최대한 인생 맛집을 경험하기 위해 여러 방법을 고민했다"고 말했다. 그는 "우리 프로그램을 보시면 '얘네가 이렇게까지 섭외해서 방송하는구나'를 느끼실 거다. 그것이 엄청난 차별점"이라고 강조했다.'어튈라'는 21일 오후 7시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr