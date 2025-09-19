텐아시아 DB

가수 아이유(IU)의 곡 ‘Love wins all’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다.소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 19일 오전 12시 27분 기준 아이유의 ‘Love wins all’ 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성했다. 이는 ‘스물셋’, ‘밤편지’, ‘팔레트’, ‘삐삐’, ‘Blueming’, ‘에잇’, ‘Celebrity’, ‘라일락’에 이어 아이유 통산 9번째 억대 조회 수 뮤직비디오 기록이다.지난해 1월 발매된 ‘Love wins all’은 아이유의 미니 6집 ‘The Winning’의 선공개 곡이다. 공개 직후 멜론TOP100·HOT100, 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 1위를 석권했으며, 해외에서도 아이튠즈 톱 송 차트 23개 지역에서 1위를 기록했다. 또한 아이유는 같은 해 미국 빌보드의 ‘글로벌 넘버 1 아티스트 시리즈(Global No. 1 Artist Series)’ 한국 대표로 선정됐다.‘Love wins all’ 뮤직비디오도 아이유와 방탄소년단 뷔의 열연, 엄태화 감독의 연출, 영화 같은 서사와 영상미로 공개 직후부터 폭발적인 관심을 모았다. 73개국에서 유튜브 인기 동영상 1위를 차지했다.한편, 아이유의 신곡 ‘바이, 썸머’는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다. 더불어 아이유의 팝업스토어 ‘Found at Eight’이 더현대 서울에서 운영 중이며, 아이유는 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr