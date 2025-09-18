한소희·전종서, 이 정도면 둘이 죽고 못 사는 사이…"만남 쉽지 않아"('프로젝트 Y') [종합]

사진=텐아시아DB

한소희, 전종서가 여성 투톱물인 누아르 '프로젝트 Y'로 뭉쳤다. 절친한 두 사람은 서로를 향한 애정과 신뢰를 표하며 훈훈함을 더했다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '프로젝트 Y'의 오픈토크가 진행됐다. 이환 감독, 배우 한소희, 전종서, 김성철, 정영주, 이재균, 유아가 참석했다.'프로젝트 Y'는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 80억 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품. 토론토국제영화제에서 월드 프리미어로 상영됐다.이환 감독은 "시나리오를 쓰면서 이 캐릭터를 연기했을 때 보는 분들이 압도적으로 이해되고 설득될 수 있는 배우들을 생각하다가 한소희, 전종서를 생각했다"고 캐스팅 이유를 밝혔다. 또한 "두 분이 대중들에게 아이콘 같은 배우이지 않나. 그런 아이콘이 나와서 이런 밑바닥 현실, 정서를 괴물 같이 동물적으로 표현했을 때 대중들에게 이질적인 충돌 지점을 포착하고 싶었다. 작업이 잘 된 것 같다"고 말했다.토론토국제영화제에 참석했던 한소희는 "저희도 웃으며 촬영했던 신들이 많았다. 그런 신들에서 다같이 웃어주는 게 뿌듯했고, 영화를 더 즐길 수 있었다"고 말했다. 전종서는 "토론토영화제에서 저희도 처음 제대로 영화를 봤다. 반응이 좋았다. 포인트마다 웃으며 봐주셔서 좋은 분위기에서 영화 상영을 마쳤다"고 전했다.한소희는 "시나리오를 처음 봤을 때 이 시대를 살아가는 청춘들의 이야기가 땅에 붙어있다는 느낌을 받았다. 미선은 도경과는 수단, 방법이 다르지만, 하나의 목적을 위해 물불 가리지 않고 뛰어드는 모습이 저한테 신선하게 다가왔다"고 전했다.전종서는 "작년에 시나리오를 받았는데 동갑내기 친구인 여성 투톱물 작품을 만나는 게 쉽지 않은 일이라고 생각했다. 그런 작품이 있다는 데 깜짝 놀랐다. 그리고 재밌게 읽혀서 해야겠다고 생각했다. 캐릭터도 대본에 쓰인 것도 재밌었지만, 소희 배우와 한다면 배우에 쓰인 것 이상으로 할 수 있겠다, 케미가 많겠다고 생각했다"고 출연 이유를 밝혔다.미선 역의 한소희는 "미선 캐릭터 하나만 봤다기 보다 어떤 케미를 이룰지 더 생각했다"고 설명했다. 도경 역의 전종서는 "제 캐릭터는 한탕을 노린다"고 소개했다.두 인물의 관계를 어떻게 생각하고 연기했냐는 물음에 전종서는 "저희는 영화 안에서 가족 같이 서로가 서로밖에 없는 존재다. 하지만 사건이 발생하면서 '프로'가 된다. 프로의식을 갖고 목숨을 걸게 된다"며 궁금증을 자아내는 답변을 했다. 한소희는 "피는 물보다 진하다는 말을 깨부술 수 있는 관계가 아닌가 한다. 도경이도 그렇고 미선이도 그렇고 꿈꾸는 삶의 목표는 확실히 같다 .그런 의미에서 이 친구들이 끈끈하게 살아오며 상호보완되는 관계가 되지 않았나 싶다"고 답했다.김성철은 "어제 레드카펫에 같이 서고 싶었는데, 나갈까 말까 고민하다가 못 나갔다. 민망해서"라며 웃었다. 아직 영화를 못 봤다는 김성철은 영화를 향한 기대감을 표했다. 또한 "절대악과 이 친구들이 싸울 때의 에너지를 어떻게 가져가야할지 고민했다. 감독님과 많이 얘기나눴다. 저희가 추구했던 건 '눈으로 에너지, 레이저를 쏴서 사람을 죽이자, 기를 눌러버리자'였다. 영주 선배님과도 많이 얘기했다. 시행착오를 겪으면서 했다"고 전했다.황소 역을 맡은 정영주는 "배우 생활 31년 차인데 부산영화제 입성은 생애 처음이다. 이렇게 환대해주셔서 감사하다"고 인사했다. 이어 "저도 아직 영화를 못 봤는데, 정영주의 황소가 어떻게 저도 궁금하다. 흑황소일지 황황소일지 여러분도 기대해달라. 칭찬 많이 해달라"고 말했다. 정영주는 과감히 삭발을 시도했다고 한다. 이날 행사에서는 숏컷의 헤어스타일과 블랙 의상으로 카리스마를 드러냈다.이재균은 "이른 시간에 찾아와주셔서 감사하다. 많이 기대해달라"고 관객들에게 인사했다. 유아는 "처음으로 하경이라는 캐릭터를 시나리오에서 느낀 건 '재밌겠다'였다. 기존 오마이걸 유아를 기억하는 분들에게 감독님의 말씀처럼 '신선한 배신감을 줄 수 있겠다'고 느꼈다. 관객들에게 색다른 모습을 보여줄 수 있겠다고 생각하며 열심히 준비했다. 연기를 처음 하게 된 작품이 '프로젝트 Y'여서 더 강력하게 배우로서 모습을 보여줄 수 있을 거라 생각한다"고 귀띔했다. 또한 "배우로서 인사드릴 수 있게 되어 감격스럽다. 함께하는 배우들이 평소에도 좋아하고 작품도 챙겨봤던 분들이라 영광스럽다"며 "제 첫 작품이니 응원해주시고, '프로젝트 Y'도 많이 봐달라"고 당부했다.'Y'의 의미에 대해서 이환 감독은 "young, youth 등 y가 가진 여러 의미가 있는데, 관객들이 영화를 보고 자기만의 Y를 완성해서 나갔으면 좋겠다. 또한 'why? 왜? 어쩌라고?'의 의미도 있다"고 설명했다. 영화에 대해서는 "누아르지만 펑키하다. 네오리얼리즘적이다. 그러면서 여성 서사가 도드라진다"고 귀띔했다.이환 감독은 "오락적이고 속도가 빠르니 이 영화에 잘 탑승하셔서, 보석 같은 배우들과 함께해달라. 자신만의 영화를 완성해서 가시길 바란다"고 강조했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr