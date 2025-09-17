사진=텐아시아DB

배우 손예진이 제30회 부산국제영화제에 개막작 '어쩔수가없다'고 참석하게 돼 감개무량한 마음을 전했다.17일 저녁 제30회 부산국제영화제 개막식이 열렸다. 많은 영화계 스타들 및 관계자들이 개막식에 참석했다. 사회는 개막작 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱)의 주인공이기도 한 배우 이병헌이 맡았다.개막작 '어쩔수가없다'의 주역들도 무대에 올라 관객들에게 인사를 전했다. 박찬욱 감독은 "처음 부산영화제 만든다고 했을 때 한국에서 이게 되겠나 싶고 무모한 일이라 생각했다. 30년이 흐르고 이렇게 큰 영화제가 됐다. 제 영화가 30년 되는 해에 개막작으로 상영될 수 있다는 게 믿어지지 않는다. 영광이다"라고 소감을 밝혔다.손예진은 "오랜만에 부산에 오게 됐는데 우리 영화가 개막작으로 선정됐다. 오늘을 잊을 수 없을 것 같다"며 기뻐했다. 다행히 비가 그친 날씨에 손예진은 "오늘 이 공기(도 잊을 수 없을 것 같다). 비가 오지 않는 것도 행운인 것 같다"고 말했다. 앞서 베니스영화제에서 월드 프리미어 상영됐던 이 작품에 대해 손예진은 "한국에서 처음으로 보여드리게 됐는데, 베니스에서 상영할 때보다 설레고 떨린다"고 전했다.제30회 부산국제영화제는 이날부터 26일까지 10일간 부산 영화의전당 일대를 중심으로 열린다. 올해 영화제는 64개국 328편의 작품을 선보인다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr