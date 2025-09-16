사진=유튜브 '살롱드립2'

배우 전여빈이 '카더라' 묻는 친구에 화를 냈다고 전했다.16일 장도연이 진행하는 유튜브 토크예능 '살롱드립2'에는 드라마 '착한 여자 부세미' 배우 전여빈, 장윤주, 주현영이 출연했다.이날 전여빈은 비연예인 친구들과의 우정에 대해 이야기했다. 그는 "'사모임'은 별로 하지 않는다. 비연예인 친구들과 서로 모르는 일상이 많이 생겼고, 나도 일하는 거 알리지 않으려고 한다"고 말했다.친구들과 주로 학창 시절 추억 이야기를 나눈다는 전여빈은 "우리가 30대지만 10대처럼 이야기를 한다"며 즐거운 미소를 보였다.전여빈은 비연예인 친구들의 무례한 질문에 불쾌함을 느꼈다고 고백했다. 그는 "초반에 드라마 할 때 상대 배역에 대해 '둘이 뭐 있지?'라고 많이 물어봤다. 그래도 친구들이 내 성격을 아니까, 괜한 질문하면 한 소리 들을 걸 아니까 잘 물어보지 않더라"고 밝혔다.그러나 전여빈은 "'카더라' 말해달라는 친구한테는 찐으로 화낸 적 있다. 네가 물어보는 가십을 나는 직업으로 하는 사람이다. 내 동료에 대해 그렇게 물어보면 나는 불쾌하다고 했다"고 전했다.이에 장윤주는 "우리는 모여도 가십 얘기는 안 한다. 그런 걸로 스트레스 푸는 분들도 있더라"고 말했다. 장도연은 "가십 얘기가 할 때는 재미있는데, 끝나고 나면 찝찝하다"며 공감했다.한편, 장윤주는 주현영이 드라마 팀 전 배우, 스태프에 이니셜 새긴 텀블러를 선물했다고 미담을 전하며 "우리팀 스태프들이 너무 잘생겼다. 젊고 파이팅 넘친다. '몇 살일까?' 궁금해지게 스타일리시하다. 그래서 이니셜을 알고 싶었구나"라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 전여빈 또한 "우리 팀이 제일 잘생기고 훈남이다. 여성 스태프도 다 예쁘다"고 증언했다.주현영은 "'모든 작품에 이렇게 마음을 쏟냐'는 질문도 받았는데, 이렇게 한 건 나도 처음이다. 그냥 마음을 쏟고 싶었다"며 작품에 대한 애정을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr