KBO 프로야구선수 출신 방송인 강병규가 인터넷방송 플랫폼 팬더tv에서 엑셀방송 진행자로 전격 활약한다. 강병규는 2000년대 초반부터 10여년 동안 공중파 방송mc로 활약했다.
강병규의 방송 대표작으로는 ‘슈퍼tv 일요일은 즐거워’, ‘스탠바이큐 99초’, ‘위험한 초대’ ‘쿵쿵따’, 산장미팅 ‘장미의 전쟁’, ‘비타민’, ‘좋은 친구들’, ‘도전1000곡’, ‘연상 연하’ 등이다.
전성기 시절 사건 사고와 각종 이슈 등으로 2010년 이후 꽤 긴 공백기를 가졌던 강병규는 최근 유튜브 콘텐츠 ‘논논논’에서 컨츄리꼬꼬 출신 신정환과 무당 임덕영, 가수 장혜리와 함께 토크쇼를 진행하고 있다.
강병규는 이번 팬더tv The Crew ‘더 크루’ 진행자로 엑셀방송을 진행하게 된다.
제작사 더 크루 스튜디오 대표 황재원 대표는 “이번에 계약한 강병규 진행자의 대해 공중파 mc출신이 엑셀방송에 나온다는 것만으로도 벌써부터 관심이 크다”며 “그의 출연으로 BJ들의 무대 수준도 높아질 것”이라고 밝혔다.
한편, ‘더 크루’ 엑셀방송 첫 회는 9월 15일 오후 3시 인터넷방송 플랫폼 ‘팬더tv’에서 공개되었다.
