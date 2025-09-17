사진=텐아시아DB

김영대가 '달까지 가자' 촬영 현장 분위기와 주연을 맡은 세 여성 배우들의 케미스트리를 긍정적으로 이야기하며 작품을 향한 기대감을 키웠다.16일 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 열린 제작발표회에는 배우 이선빈, 라미란, 조아람, 김영대, 그리고 연출을 맡은 오다영 PD가 참석했다. 이 작품은 월급만으로는 버티기 힘든 세 명의 흙수저 여성이 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 생존기를 그린다. 원작은 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설이다.함지우 역을 맡은 김영대는 작품 선택 계기를 묻는 말에 "세 분(이선빈·라미란·조아람)의 케미가 너무 좋았다. 기대했던 것과 똑같이 슛 들어갈 때 연기 시작 전과 후가 똑같았다. 그 사이에 내가 껴도 될까 싶을 정도였다. 득을 정말 많이 봐서 이 작품 하길 잘했다는 생각이 들었다"고 미소 지었다. 이어 "함박사라는 캐릭터도 매력적으로 다가왔다. 현실적이면서도 판타지가 공존한다. 헤쳐 나가는 모습이 매력적이라 하고 싶은 마음이 컸다"고 덧붙였다.이선빈·라미란·조아람이 이끄는 현장 분위기를 묻는 말에 김영대는 "기가 너무 많이 빨렸다"고 너스레를 떨며 "세 분은 이미 연기 시작 전부터 역할에 동화됐다. 연기한다는 생각이 안 들었다. 카메라가 도는 지도 몰랐다. 내가 정신을 똑바로 차려야 할 정도였다. 케미가 무척 좋았다"고 칭찬했다.끝으로 그는 "세 분의 케미스트리로 끌어가는 재미를 꼭 느끼셨으면 좋겠다. 가볍고 실컷 웃을 수 있는 장면이 많다. 보실 때 스트레스 날리고 행복하셨으면 좋겠다"면서 기대를 당부했다.'달까지 가자'는 19일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr