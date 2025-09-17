워너원 해체 6년 만에…옹성우, 결국 서운함 밝혔다 "중간에서 찜 쪄져" ('라스')

사진=텐아시아DB

옹성우가 아이돌부터 배우까지 이어진 다채로운 활동기를 공개한다. 그는 연극, 드라마, 영화까지 폭넓게 활동하며 생긴 특별한 인연들과의 에피소드, 워너원 시절의 비하인드까지 솔직하게 털어놓는다.17일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 정보석, 이석훈, 옹성우, 우즈가 함께하는 ‘유죄 인간 모음집’ 특집으로 꾸며진다.옹성우는 드라마와 연극에서 첫사랑 상대로 만난 배우 김향기, 배우 신예은과의 특별한 친분을 털어놔 시선을 모은다특히 ‘경우의 수’에서 호흡을 맞춘 신예은을 울린 에피소드로 눈길을 끈다. 옹성우는 신예은과 사석에서도 만나는 등 친분을 이어가고 있는데, 대화하다가 예상치 못하게 신예은이 눈물을 보여 깜짝 놀랐던 일화를 털어놓는다.그는 ‘프로듀스 101’ 오디션 시절 애교를 탈탈 털었던 에피소드와 6년 전 해체한 워너원 시절 동생라인에 서운했다며 중간에서 찜 쪄진 일화를 밝혀 궁금증을 자아낸다. 또 워너원에 대한 진심을 드러내 이들이 한 무대에 서는 모습을 다시 볼 수 있을지 기대감을 안긴다군 복무 시절의 활약도 공개된다. 함께 출연한 우즈는 옹성우에 대해 “(군대에서) 수요일 영상 속 스타였다”라면서 옹성우를 한껏 추켜세운다. 우즈는 옹성우가 맡았던 역할은 지금은 배우 송강이 이어받았다는 얘기를 더해 흐뭇하게 한다.옹성우는 군 복무 시절 뉴진스의 안무를 완벽히 소화한 군인 버전 '슈퍼 샤이(Super Shy)' 풀 파워 댄스 영상으로 조회수 대박을 기록했다고 밝힌다. 또 ‘해금’ 개인기와 이용진 성대모사를 섞은 개인기로 ‘짤 생성기’로서의 끼를 증명해 폭소를 유발한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr