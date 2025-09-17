사진=텐아시아DB

사진제공=초록뱀엔터테인먼트

2014년 데뷔한 배우 이상이가 한국에 이어 일본에서 첫 팬미팅을 개최한다.17일 이상이의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 "10월 5일 오후 2시 30분과 6시 30분 일본 도쿄에 위치한 타워레코드 시부야점에서 2025 이상이 일본 팬미팅 '이상이데스(이상이입니다)'를 개최한다"고 밝혔다.이상이의 일본 팬미팅 타이틀 '이상이데스'는 한국 팬미팅의 타이틀이었던 이상입니다(이상이입니다)를 일본어로 직역한 것이다. 행사는 상상대학교 이상이학과 과대표인 이상이가 문화 교류 프로그램 참여를 위해 상상대학교 일본 캠퍼스에 찾아가는 콘셉트로 진행된다.이상이는 한국 팬미팅 당시 이상일부터 이상사까지 다채로운 부캐로 변신해 춤과 노래는 물론, 분갈이, 기타 연주, 봉산탈춤, 난타, 챌린지 등을 완벽하게 소화했다. 이번 일본 팬미팅에서 이상이가 어떤 모습으로 팬들을 열광케 할지 기대가 쏠린다.팬미팅 '이상이데스' 티켓은 오는 20일 낮 12시 일본 마호캐스트 홈페이지에서 예매할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr