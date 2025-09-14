김대호, 조나단/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공='어디로 튈지 몰라'

신규 예능 '어디로 튈지 몰라'의 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 예측불허의 먹방 케미를 예고해 기대를 높인다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능으로, 예측불허 맛집 투어를 함께할 멤버들로 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 낙점됐다.이 가운데 '어튈라' 측이 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 혈당 폭주 현장을 담은 예고를 공개해 이목을 집중시킨다. 공개된 영상은 조나단의 수상한 움직임으로 시작돼 시선을 사로잡는다. 바로 조나단이 설탕 막국수라는 신박한 조합에 도전한 것. 여기에 감자전까지 설탕에 잔뜩 절여버린 조나단은 무아지경으로 전투 먹방에 나서 웃음보를 자극한다.이어 조나단에게 '설탕 영업'을 당한 김대호, 안재현, 쯔양은 머뭇거리던 것도 잠시, 한 입 먹자마자 입꼬리를 주체하지 못해 폭소를 유발한다. 쯔양은 뜻밖의 꿀조합에 "천재다 진짜"라며 감탄하더니, 무려 조나단을 능가하는 '설탕 범벅' 먹방으로 입을 떡 벌어지게 한다. "혈당 스파이크 한 번도 온 적 없어?"라는 김대호의 걱정에도, 쯔양은 끄떡없는 먹방 텐션을 유지하며 '강철 췌장'을 입증해 놀라움을 자아낸다. 하지만 정작, 혈당 스파이크를 제대로 맞은 조나단이 녹화 도중 낮잠을 선언해버리자, 김대호가 "촬영이 어디로 튈지 몰라. 어떡하냐"라며 너털웃음을 터뜨려 보는 이의 배꼽을 잡게 만든다.이처럼 예측할 수 없는 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 신박한 먹방 케미가 웃음을 선사할 '어튈라' 첫 방송에 기대감이 수직 상승한다.ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr