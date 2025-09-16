사진 제공=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

배우 진태현·박시은 부부가 KBS2 '옥탑방의 문제아들'을 통해 KBS 최초 토크쇼 동반 출연에 나선다.지난 5월 갑상선암을 판정받고 방송 활동을 중단하고 치료에 매진했던 배우 진태현이 암 제거 수술을 받은 후 3개월 만에 빠르게 쾌유 소식을 전하며 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출격한 것.진태현의 옆에서 변함없는 사랑을 드러내며 회복을 도운 아내 박시은도 함께 출연한다. 두 사람은 그동안 어디서도 밝히지 않았던 부부의 진솔한 이야기를 펼친다.아픔을 극복하고 유쾌한 모습으로 돌아온 연예계 대표 잉꼬부부, 배우 진태현과 박시은의 옥탑방 방문기는 오는 10월 중 방영될 예정이다.KBS2 '옥탑방의 문제아들' 방송일은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr