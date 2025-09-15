사진 = '안소희' 유튜브 채널 캡처
안소희와 장동윤이 한양대 맛집 탐방에 나섰다.

원더걸스 출신 소희가 운영하는 유튜브 채널 '안소희'에서는 '한양대생 장동윤이 알려주는 한양대 찐 맛집 코스'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서
한양 대학교에 간 소희는 장동윤이 등장하기 전 장동윤에 대해 "굉장히 E 성향이시라고 들었다"고 하며 장동윤을 맞을 준비를 했다. 힘차게 등장한 장동윤은 "소희와 동갑인 배우 장동윤이고 여기 한양대가 저의 제 2의 고향이라 할 정도로 아주 친숙한 곳이다"고 했다.

장동윤은 한양대학교 경제 금융학부 11학번이다. 장동윤은 "제가 지금 기분이 좀 많이 좋은 상태다"고 했다. 소희는 "오늘 굉장히 더운데 나와주셔서 감사하다"고 했다. 장동윤은 더위와 추위 중에 "저는 이제 대구에서 나고 자라가지고 더위에 강하다"며 "그리고 여름에 태어났다"고 밝혔다.
소희는 "한양대를 아직 다니고 계신거냐"고 물었고 장동윤은 "졸업을 애석하게도"라고 답했다. 소희는 몇학년이냐고 물었고 장동윤은 "4학년을 10년 째 4학년이다"고 밝혔다. 소희는 "저는 한양대 근처에 잘 와 본적이 없어서 모른다"고 했다.

이에 장동윤은 "일단 제가 오늘 믿고 따라오면 완전히 빠삭하게 다 해드릴 수 있고 완전 주름 잡고 있고 먹부림을 좀 해야 될 것 같아가지고 미리 말씀 드린다"고 하면서 자신감을 드러냈다. 이후 소희와 장동윤은 본격적으로 한양대 투어에 나섰다.

한양대를 돌면서 두 사람은 MBTI에 대한 대화를 나눴다. 소희는 "저는 P같은 J인데 사실 J이다"며 "근데 미리 말만 해주면 다 괜찮다"고 말했다. 소희의 성향을 파악한 장동윤은 알겠다면서 꼼꼼하게 한양대 주변을 소개했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

