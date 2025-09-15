사진=황보라 SNS

배우 황보라가 이미지를 파격 변신했다.황보라는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 황보라가 블랙 미니 원피스에 베이지 색 롱 재킷을 매치한 채 스케줄을 위해 이동하려는 듯한 모습. 특히 결혼 3년 만에 금발로 파격 변신해 눈길을 끌었다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 배우 겸 영화 제작자 차현우와 결혼했다. 결혼 후 오랜 난임 시기를 거친 황보라는 4차 시험관까지 시도한 끝에 지난해 5월 아들을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr