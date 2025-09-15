/ 사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '오은영 리포트 – 청춘 지옥'

MBC '오은영 리포트-청춘 지옥' 도박 중독 고등학생이 등장한다. 오은영 박사가 밝힌 청소년 도박 문제 실태는 심각했다.15일 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 '청춘 지옥-어른들은 몰라요' 공개 방송 특집으로 꾸며진다. '청춘 지옥'은 소외된 청춘들의 목소리와 고민을 세상에 전달하고, 어른들의 공감대를 형성하기 위한 세대 공감 2부작 특집이다. 지난주 방송된 '청춘 지옥' 대학생 편은대학생들의 진짜 고민과 이에 대한 오은영 박사의 화끈한 솔루션이 공개됐다.이날 방송에서는 어른들은 상상도 못 했던 10대들의 고민이 공개된다. 이에 오은영 박사와 '오벤져스'를 컬처 쇼크를 받는다. 특히 도박 중독 치료 중인 고등학생이 무대 위에 올라 현장을 술렁이게 만들었다고.이 학생은 "처음엔 3만원을 넣고 시작했다가 운 좋게 돈을 계속 땄고, 점점 도박에 중독됐다. 지금까지 도박에 총 2000만 원 정도 썼다. 용돈도 다 쓰고, 부모님 휴대전화로 몇백만 원씩 썼다. 도박 자금을 마련하려고 2차 범죄까지 저질렀다"라고 고백해 모두를 경악하게 한다.오은영 박사가 밝힌 대한민국 청소년의 도박 문제 또한 충격 그 자체라고. 오은영 박사는 "청소년 도박 문제가 심각하다. 도박 자금을 마련하기 위해 마약 운반을 하기까지 한다. 한 번 도박에 빠지면 일파만파 상상도 못 할 범죄로 확장된다"라고 전해 경각심을 일깨운다.충격적인 고백도 있었지만 이날 현장에서는 웃음도 공존했다. 요즘 청소년들은 전화 통화나 휴대전화 메시지가 아닌 '이것'으로 소통한다는 사실이 '오벤져스'를 놀라게 만든 것. 이에 대해 문세윤은 "우리 때는 시티폰으로 연락했는데, 딸이 저한테 DM으로 말을 걸더라"라고 극과 극 세대 차이를 전해 현장을 웃음바다로 만든다.10대들의 상상 초월의 고민과 현실을 만날 수 있는 MBC '오은영 리포트-청춘 지옥' 고교 특집은 15일 밤 10시 50분 시청자들을 찾아간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr