세븐틴 불꽃 사고로 관객 2명 부상…즉시 처치 받고 귀가[TEN이슈]

세븐틴의 콘서트 도중 무대 효과에 사용된 폭죽이 객석으로 낙하했다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 지난 14일 “13일 진행된 세븐틴 월드투어 공연 마지막 구간에서 사용된 특수효과 불꽃 중 일부가 관객석 방향으로 떨어지는 상황이 발생했다”며 “현장에서 피해가 확인된 2명의 관객분은 공연장 내 임시치료소에서 즉시 처치를 받고 귀가했다”고 밝혔다.이어 “갑작스러운 상황으로 불편을 겪으신 모든 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”면서 “공연 전 전문 업체가 안전거리를 설정하고 반복 점검을 진행했으나 일부 제품 불량으로 인해 상황이 발생한 것으로 파악했다”고 덧붙였다.또 다친 관객들의 치료 절차를 지원하고, 전날 관람객을 대상으로 추가 피해를 파악하겠다고 했다.그러면서 플레디스는 “관객의 안전을 최우선으로 해 더욱 안전한 공연 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 알렸다.세븐틴은 지난 13일부터 이날까지 인천아시아드주경기장에서 월드투어 ‘뉴_’(NEW_)를 진행했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr