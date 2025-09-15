사진=텐아시아DB

가수 엄정화가 성대결절 당시 힘들었던 시간을 고백했다.14일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '이 중에 제주도에 비행기 타고 와서 딱 6시간만 놀고 서울 가는 사람이 있어'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 엄정화는 정재형, 정승환에게 '성대결절'로 힘겨웠던 시절을 털어놨다. 그는 "너무 노래를 하고 싶은데, 목소리가 걱정된다. 트레이닝 도움은 받았지만, 기운이 없어서 소리를 못 내겠더라"고 말했다.엄정화는 "내가 원래 부르는 스타일이 있다. 높은음은 생으로 내기 괜찮은데, 중간음은 되게 기운 없게 느껴지더라"면서 "나한테 '이제 노래 못 한다'고 했다. 소리내기도 어렵고, 음도 낮아질 거라고 했다. 무너지면서 며칠 울었다"고 이야기했다.'도레미파' 소리도 제대로 내지 못할 때 전문 병원 의사를 만난 엄정화는 "그분은 '충분히 노래할 수 있다. 왜 못 하냐'고 하더라. 엄청 울면서 소리 연습을 했다. 선생님이 그렇게 말해주니까 '할 수 있나 보다' 생각이 들었다"고 전했다.이 때문에 엄정화는 "나는 못 한다고 하는 말하는 사람이 제일 싫다"면서 "같은 말도 긍정적으로 이끌어줄 수 있는 사람이 있다. '넌 이제 노래 못해'라고 하니까 기분 나쁘고 사람 인생이 끝나는 건데"라며 울먹였다.성대결절 상황에서도 재즈 피아니스트 정원영의 제안으로 노래를 녹음했던 엄정화는 "왜 노래를 하자고 했는지 모르겠다"면서도 고마움을 전했다. 정재형은 "그 노래 들으면 눈물 났다"고 위로했다.엄정화는 과거 댄스 가수가 AR 사용했던 시절을 떠올리며 "어릴 때 MBC 합창단 출신이었는데, 데뷔 후 노래 잘한다는 소리를 못 들었다. 그 시절에 내가 잘했다는 걸 몰랐던 게 속상하다"고 토로했다.정재형은 "너 목 다치고 이런 거는 전 국민이 다 하는 얘기다. 네가 막 디프레스될 필요 없다. 소리는 너야, 엄정화인 거야"라고 응원했다.엄정화는 "다음 앨범은 그냥 내 불편한 목소리를 감추지 말고, 나오는 대로 그렇게 만들어 보고 싶다"고 포부를 밝혔다.한편, 엄정화는 지난 2010년 갑상선암 수술 후 성대 마비 증상으로 후유증을 겪었다. 재활 끝에 소리를 낼 수 있게 된 그는 2016년 정규 10집을 발매했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr