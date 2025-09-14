사진=MBC '오은영리포트-청춘지옥'

김재중이 고교생들의 고민 타파를 위해 나섰다.15일 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 '청춘 지옥-어른들은 몰라요' 공개 방송 특집으로 꾸며진다. '청춘 지옥'은 소외된 청춘들의 목소리와 고민을 세상에 전달하고 어른들의 공감대를 형성하기 위한 세대 공감 특집이다.그동안 많은 부부가 자녀와의 갈등을 이유로 '오은영 리포트'를 찾았다. 실제로 이날 '부모님과 고민 상담한다VS아니다'에 대한 현장 투표 결과가 공개돼 청소년 자녀를 둔 MC들이 씁쓸해했다는 후문이다. 이번 '청춘 지옥'은 그 어디에도 마음을 털어놓지 못한 10대들의 고민과 함께 청소년과 부모 세대가 서로를 잘 몰라 생긴 갈등을 해소하기 위해 마련된 자리. 세대를 뛰어넘는 화해와 진한 공감을 시청자들에게 선사할 예정이다.특히 이날 '청춘 지옥'에는 가수 김재중과 걸그룹 세이마이네임이 깜짝 지원 사격에 나서 시청자들의 뜨거운 기대감을 더한다. 김재중은 "꿈은 내가 나에게 해주는 약속이다"며 "빨리 안 가도 괜찮고 남들과 달라도 괜찮다"고 했다. 그러면서 김재중은 "여러분의 모든 날을 응원하겠다"라고 격려의 메시지를 전해 현장 분위기를 훈훈하게 만든다.김재중의 경우 과거 한 방송에서 누나만 8명이 있다고 밝히며 "제가 3살 때 딸 부잣집에 입양이 됐다"고 말했다. 이어 김재중은 "쭉 모르고 지내다가 동방신기 데뷔 후에 입양 사실을 알게됐다"고 전했다. 그러면서 "제가 입양됐다는 사실을 가족들은 다 알고 있었지만 저한테만 비밀로 했던 것"이라고 덧붙였다. 김재중은 가족에 대한 사랑과 고마움을 드러내며 훈훈함을 드러냈다.그런가 하면 세이마이네임 도희는 친구들 사이에서 소외됐다는 학생의 사연에 자신의 실제 경험담을 고백해 놀라움을 자아낸다. 도희는 "고1 체육대회를 기점으로 완전히 투명 인간이 됐다"라고 털어놓는다. 이어 도희는 자신이 소외감으로 힘들었던 시기를 어떻게 극복했는지 고백해 안방에 뭉클함을 안길 예정이다.세이마이네임 메이 역시 가수를 꿈꾸는 학생에게 진심이 담긴 응원을 전한다. 메이는 "오디션만 6~70번 정도 봤다. 마음이 많이 힘들었는데 이걸 꼭 하겠다는 마음으로 열심히 했다"라고 포기하지 않고 꿈을 이어온 경험을 회상해 10대들에게 뜨거운 환호를 이끌어낸다.이처럼 10대들의 진솔한 고백과 스타들의 응원이 더해진 MBC '오은영 리포트-청춘 지옥' 고교 특집은 15일 밤 10시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr