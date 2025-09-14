사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 체크 슬립 원피스와 볼캡으로 미니멀 카페에서 청량한 분위기를 선보였다.표예진은 인스타그램에 음료 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 표예진은 큰 창으로 초록이 들어오는 카페에서 베이지 볼캡과 아이보리 빅 토트백을 매치하고 서 있다. 표예진은 브릭 컬러 체크 슬립 원피스에 슬릿을 더해 가볍게 연출했고 그레이 톤 플랫폼 슬리퍼와 얇은 스트랩을 포인트로 더했다.또 다른 컷에서 표예진은 긴 원목 테이블 끝에 앉아 아이스 음료를 마시며 측면을 응시하는 표예진의 모습이 담겼다. 천장 조명과 매끈한 벽면, 심플한 목제 가구가 배경을 이루며 테이블 위에 내려둔 선글라스가 여유로운 무드를 더한다.게시물에는 "아름다워", "늘 응원합니다", "나중에까지 촬영이 순조롭게 이루어지길 바라며 행복하세요", "화이팅", "귀엽고 좋아", "너무 귀여워" 등의 댓글이 달렸다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생으로 33세이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr