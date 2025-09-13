사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

권은비가 발리에서 볼캡과 민소매 레이어드룩으로 청량한 휴양지 비주얼을 선보였다.권은비는 인스타그램에 "발리에서 생긴 일"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 카페 테라스 무드의 공간에서 블루 볼캡을 쓴 권은비가 아사이볼을 들고 스푼을 들어 올린 권은비 모습이 담겼다. 스트라이프 셔츠를 가볍게 걸치고 화이트 민소매와 숏팬츠를 매치해 라이트한 리조트룩을 완성했고 원목 테이블 위에는 유리컵에 담긴 아사이볼과 우드 스푼, 화분 소품이 놓였다.클로즈업 컷에서는 권은비가 컵을 얼굴 앞에 들어 보이며 레드·실버 포인트의 네일과 링 액세서리가 또렷하게 보여주고 있다. 야외 컷에서는 권은비가 야자수와 스톤 담장을 배경으로 미소를 짓는 모습이다. 또 실내에서 권은비는 거울에 비친 셀카로 여행의 여유로운 공기를 전한다.게시물에는 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니 행복하면 나두 행복해용", "발리의 여신" 등의 댓글이 달렸다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr