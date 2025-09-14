"사회는 신동엽"…유재석, 김연아♥고우림 결혼식 불참했다 "초대 못 받아" ('핑계고')

사진=텐아시아DB

김연아가 결혼식에 유재석을 초대하지 못한 이유를 밝혔다.13일 채널 '뜬뜬'의 핑계고에는 '원기 회복은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 조세호, 지석진과 함께 전 피겨 국가대표 김연아가 출연했다.이날 유재석은 김연아에게 "'유퀴즈'에서 본 게 벌써 2년 전이냐"며 연아 씨를 처음 본 게 청소년 때다. '무한도전'에서 처음 봤다"고 회상했다. 그러면서 "저는 연아 씨의 청소년기, 20대, 결혼하신 뒤까지 다 보고 있다. 결혼식에 초대 받은 건 아니지만, 초대하셨으면 갔을 거다"라고 말했다.김연아, 고우림의 결혼식 사회는 신동엽이 봤다고. 김연아는 신동엽과의 친분에 대해 "예전에 예능 '키스&크라이'에서 만났었고, 우림 씨가 '불후의 명곡'에 자주 나가서 인연이 있었다"고 설명했다. 이에 유재석은 "그 쪽이 스토리가 있네"라며 인정했다.김연아는 "사실 청첩장 보낼 때 고민을 많이 했다. 사람이 그 때 인간관계가 정리된다고 하지 않나. 나는 뭔가 일을 할 때 한정적인 사람들만 보다 보니 생각보다 메신저에 연락처가 얼마 없더라. 200명도 없다"고 털어놨다.이어 "유재석 씨도 당시 연락처가 그때 없었다. 둥 중 누구라도 연락처가 있으면 했을 거다"라고 덧붙였다. 유재석은 "앞으로 집안 행사가 있으면 불러달라. 돌잔치나 어머니 칠순 잔치나"라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr