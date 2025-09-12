사진=추성훈 유튜브 캡처

사진=추성훈 유튜브 캡처

방송인 추성훈이 가수 겸 배우 아유미의 14개월 딸을 돌보며 오랜만에 육아에 나섰다.11일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '천방지축 어리둥절 추은영의 하루 (ft.내 돈생 아유미)'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 추성훈은 같은 소속사 후배 아유미의 집에 방문했다. 추성훈은 집에 들어서자마자 "전세냐"고 물어 아유미를 질색하게 했다. 그는 "집이 크다. 산 거냐. 샀네. 얼마냐"라고 했고, 아유미는 "아기 보러 와서 왜 이러는 거냐. 오늘 육아하러 오지 않았나"라며 목적을 상기시켰다.아유미는 "추성훈을 믿고 있지만, 지금 비주얼적으로 봤을 때 벌써 불안하다. 액세서리도 위험할 수 있고, 아기가 수염을 무서워할 거다. 수염이 있는 남자를 아직 본 적 없다. 울 수도 있어서 죄송하지만 수염을 정리해 주셔야겠다"고 말했다. 이를 들은 추성훈은 흔쾌히 수염을 깎았다.추성훈은 아이에게 신발을 신겨준 뒤 함께 동네를 산책했다. 그는 우유를 먹이는 동시에 동화책을 읽어주며 육아 경력을 뽐냈다. 추성훈은 "두 시간 정도 같이 있었는데 한 번도 안 울었다. 10년 만에 아기를 봤다. 옛날 생각도 나고 좋은 시간을 보냈다"며 미소 지었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr