/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 - SM엔터테인먼트

/ 사진 제공 - SM엔터테인먼트

‘폭군의 셰프’ 임윤아가 높은 화제성을 보이고 있다.임윤아는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역으로 열연하고 있다.공개된 비하인드 사진 속 임윤아는 1회에 선보였던 셰프 복장으로 카메라를 응시, 극중 미슐랭 3스타에 걸맞은 요리 실력과 수준급의 불어를 통해 드라마의 시작부터 주목도를 높이고있다.이어 과거로 간 임윤아는 급하게 빌린 평복을 입고도 빛나는 청초 비주얼로 시선을 사로잡은 것은 물론 특유의 기지로 고비를 넘기고 궁으로 입성, 대령숙수까지 초고속 승진하여 얻게 된 푸른 예복까지 찰떡으로 소화해냈다.여기에 임윤아는 잠행에 함께 나서기로 한 왕 이헌(이채민 분)의 마음에 드는 옷을 입기 위해 다채로운 색감의 한복들을 착용, 눈이 부신 고운 자태로 순식간에 장르를 로맨스로 변환시키며 안방 극장을 핑크빛으로 물들였다.이처럼 임윤아는 과거와 현대를 오고 가며 다양한 패션들로 전 세계 시청자들의 눈을 즐겁게 하고, 상황과 의상에 따라 다른 고밀도 감정 연기로 몰입도까지 상승시켜 매주 최고 시청률 경신과 함께 넷플릭스 공식 글로벌 TOP TV쇼(비영어) 부문에서 2위에 랭크된 것과 더불어 글로벌 OTT 순위 집계 사이트인 플릭스 패트롤 기준 해외 42개 지역 넷플릭스 시리즈 TOP 10 1위, 93개 지역 TOP 10에 진입하는 압도적인 성과를 이뤄냈다.한편, tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’는 매주 토, 일 9시 10분 tvN에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr