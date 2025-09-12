사진=이승연 SNS

배우 이승연이 남다른 라부부 사랑을 드러냈다.이승연은 12일 자신의 인스타그램에 "라부부 키링 드디어 K 하늘색 도착. 이제 A만 도착하면 가족 이니셜 완성~!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이승연이 자신의 집으로 보이는 공간 수납장 앞에서 중국에서 제작하는 인기 인형 라부부 키을 들고 있는 모습. 그는 "힘든 일 마치고 집에 왔는데 남편이 사다가 시원하게 보관해 놓은 아사이볼이랑 K 이니셜 라부부. 옷도 못 갈아입고 넘 좋아서 인증샷"이라며 라부부 인형에 푹 빠진 근황을 전했다.앞서 이승연은 3일 전에도 대형 라부부 인형을 비롯해 수납장 상단에 약 8개의 라부부 인형을 모아 놓은 사진을 업로드해 눈길을 끌었다.한편 이승연은 1968년생으로 현재 57세다. MBC 일일드라마 '용감무쌍 용수정'에 출연했으며 TV조선 '아빠하고 나하고'에서 어머니가 2명이었던 자신의 가정사를 담담하게 밝혀 많은 응원을 받은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr