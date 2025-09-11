홈 연예가화제 뉴트로 감성 폭발! 김다미·신예은의 우정과 사랑 [TV10] 입력 2025.09.11 14:55 수정 2025.09.11 14:55 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 김다미, 신예은이 11일 서울 구로구 신도림 더 링크 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 ‘백번의 추억’ 제작발표회에 참석했다. ‘백번의 추억’은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 김다미-신예은, 이쁜 버스 안내양..."오라이~"[TEN포토+] 정은표 서울대생 아들, 뒤늦게 '주몽 후예' DNA 발견…"출전 고려 중" 김다미-신예은-허남준, '백번의 추억' 주역들[TEN포토+] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT