사진제공=ENA

연예인들의 여행 예능이 시청자들 사이에서 "그들만의 호의호식"이라고 비판받고 있는 가운데, 가수 이승훈이 공식 석상에서 "절대 꿀 빨며 여행하지 않았다"고 강조했다.지난 27일 서울 마포구 상암DMC푸르지오 S-city 1층 쇼킹케이팝센터에서 ENA 예능 '크레이지 투어' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 비, 이승훈, 배우 김무열, 방송인 빠니보틀, 오동인 PD, 송가희 PD가 참석했다.'크레이지 투어'는 ENA 예능 '지구마불 세계여행'의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 프로그램으로, 오직 크레이지한 경험만을 찾아 떠나는 여행 예능이다.비는 프로그램 출연 계기에 대해 "처음에 기획안을 보고 굉장히 새로웠다. 전 세계에 있는 모든 크레이지한 체험을 해볼 수 있다는 점에 눈길이 갔다"고 말했다. 이어 그는 "촬영을 해보니 다른 여행 예능과는 많이 달랐다. 조금 다쳐도 된다는 내용이 포함된 각서도 썼다"며 웃어 보였다.함께 학창시절을 보낸 김무열과 호흡을 맞추며 행복하기도 했다고. 비는 "김무열과 나는 같은 안양예고에 다녔고, 꽤 많은 추억을 가지고 있다. 그래서 이번 '크레이지 투어'를 통해 함께 여행할 수 있어서 감사했다"며 "서로 너무 편하다 보니 티격태격을 많이 했다. 저희의 학창시절 에피소드들도 많이 공개되는데, 꼭 방송으로 확인해주셨으면 좋겠다"고 요청했다.김무열은 이번 프로그램을 통해 생애 첫 고정 예능에 나선다. 그는 "촬영 전까지만 해도 현실감각이 없었다. 근데 실제로 여행해 보니 '현실감각을 잊고 살았구나'라는 생각이 들 정도로 살아있는 감정을 느낄 수 있었다"고 밝혔다.출연 계기를 묻자 김무열은 "평소 친한 친구인 비가 출연한다고 해서 더 관심이 갔다. 둘이 통화하며 쿨하게 '가자!'라고 했다. 그래서 망설임 없이 출연하게 됐다"고 답했다. 이어 그는 "크레이지한 체험을 정말 많이 했다. 보면서 조금 무서워하실 시청자분들도 계실 것 같은데 분명 재미있을 것"이라고 강조했다.빠니보틀은 "'지구마불' 시리즈 우승자인 곽튜브와 원지 중 나만 선물을 받은 느낌이었다. 그래서 더 열심히 촬영에 임했다"고 말했다. 이어 그는 "여행하며 출연진들의 반전 매력에 깜짝 놀랐다. 특히 비는 월드 스타인데도 촬영 내내 딜러가 아닌 탱커였다. 정말 예상 밖이었다"고 말해 웃음을 안겼다.빠니보틀과 호흡을 맞추게 되어 행복했다는 이승훈은 "빠니보틀 형과 '태계일주 시즌4'를 함께 찍으며 많이 가까워졌다. 그때 함께 여행하고 싶다는 생각을 자주 했는데 마침 '크레이지 투어' 제안이 들어와서 망설임 없이 섭외에 응했다"고 말했다.프로그램의 연출을 맡은 오동인 PD는 "'지구마불 시즌3' 우승자 빠니보틀에게 어떤 선물을 주면 좋을지 고민했다. 그러던 중 시즌3에서 보여줬던 '브라질 폭포스윙'이 생각났다. 그 체험처럼 도파민 넘치는 극한의 도전만 모아둔다면 시청자들이 좋아해 주시지 않을까 생각했다"고 기획 배경을 밝혔다.이어 오 PD는 "빠니보틀은 프로그램의 탄생 이유고, 비는 열정과 승부욕의 아이콘이다. 김무열은 극한의 도전을 묵묵히 해낼 수 있을 것 같아 모시게 됐다. 이승훈은 형들 사이에서 기죽지 않고 분위기 메이커 역할을 제대로 해줄 수 있을 것 같았다"고 캐스팅 이유를 설명했다.'크레이지 투어'는 28일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr