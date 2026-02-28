이미지 크게보기 사진 = 고소영 유튜브 채널 캡처

이미지 크게보기 사진 = 고소영 유튜브 채널 캡처

배우 고소영이 가정주부로 살아온 지난 10년을 생활하며 끝내 눈물을 보였다.27일 유튜브 채널 '고소영'에는 "새해 맞이 고춘자 선생님&이다영 선생님 만나고 왔습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 영화 '파묘' 속 김고은 역할의 실제 모델로 알려진 40년 경력의 무속인 고춘자 신당을 찾았다.이날 무속인은 고소영에게 "내 새끼를 위해 살았지만 나라는 사람이 너무 허무하다"며 남들 보기에는 화려해도 속은 빛 좋은 개살구"라고 직언했다.특히 무속인은 고소영 손목에 맥을 짚어보며 "사주를 다 묻어놓고 살다 보니 속에 병이 나는 형국이다"며 그렇게 살다가는 병 온다"고 경고했다.이어 "욕을 먹고 손가락질을 당해도 다시 남 앞에 서야만 하는 사주"고 덧붙였다.이에 고소영은 무속인이 건넨 휴지로 눈물을 닦았다. 무속인은 "지금이라도 다 접고 애들 엄마로 살까 하겠지만 그렇게 살 팔자가 못 된다"고 얘기했다.고소영의 '2026년 운세'를 얘기하던 중 무속인은 "2026년에 대운이 들어섰다"며 "영화든 드라마든 이제는 시작하라"며 "그대는 가정 부인이 아니다. 착각하면서 살지 마라"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr