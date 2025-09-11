사진=텐아시아DB

배우 한혜진의 친언니와 2010년 결혼한 김강우가 또 다른 일상을 공개한다. 수년간 꾸준히 육아일기를 써오고, 살림살이에 진심을 다하는 모습으로 시청자들 사이에서 '벤츠남'이라 불리고 있다.12일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 순정셰프 김강우의 특별한 장보기 꿀팁이 공개된다. 이 과정에서 '47섹시'라는 수식어가 아깝지 않은 김강우의 멋짐 모멘트는 물론, 가족과 관련된 소중한 날은 무조건 기억하는 김강우의 로맨틱한 면모도 드러난다. 금요일 저녁 TV 앞 여성 시청자들을 설레게 할 순정셰프 김강우의 활약이 기대된다.VCR 속 김강우는 장을 보러 가기 위해 자동차를 타고 등장했다. 자연스럽게 한 손으로 핸들링하며 룸미러로 굴욕 없는 비주얼을 체크하는 김강우의 모습에 '편스토랑' 식구들은 "역시 47섹시"라며 주접(?) 멘트를 날렸고, 김강우는 "제 나이를 왜 자꾸..."라며 웃음을 터트렸다.이어 김강우는 13년째 같은 차를 타고 있다고 밝혀 눈길을 끈다. 김강우는 "둘째 아들이 2013년생인데 이 차는 2012년부터 탔다. 둘째 아들보다 형이다"라며 "이 자동차에 추억이 많다. 아이가 태어나고 산후조리원에서 처음 집으로 데려오던 순간, 아내-아이들과 같이 여행 간 순간. 소중한 추억들이 많아서 못 팔겠더라"라고 했다.또 김강우는 이 차를 처음 산 날짜를 정확하게 얘기해 놀라움을 자아냈다. 지난 방송에서도 김강우는 아내와 처음 만날 날짜를 정확하게 언급했다. 가족과 관련된 소중한 날은 절대로 잊지 않는 김강우의 순정남 면모에 '편스토랑' 식구들은 "진짜 사랑꾼이다"라며 혀를 내둘렀다는 전언이다.김강우가 차 안에도 항상 비치해두는 애착 간식이 포착돼 관심을 모았다. 바로 볶은 서리태. 볶은 서리태는 얼마 전 화제가 된 김강우의 저속 노화의 비법인 '10년 삭제 주스'에도 들어간 김강우의 최애 식재료 중 하나. 풍성한 모발을 자랑하는 김강우는 볶은 서리태를 평소 늘 챙겨서 다니면서 간식으로 먹는다고.김강우는 볶은 서리태로 초간단 요리까지 만들어 모두의 관심을 집중시켰다. 뛰어난 요리 실력은 물론, 남다른 가족 사랑, 그리고 모발에 좋은 서리태 요리까지 공개하는 김강우의 이야기는 12일 금요일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr