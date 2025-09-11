'심형탁♥' 사야, 알고보니 금수저 집안이었다…"4대째 가업 탄탄해" 김구라도 인정 ('라스')

사진=사야 SNS

배우 심형탁이 사야네 집안이 일본에서 탄탄한 재력가라고 밝혔다지난 10일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 김수용, 임형준, 심형탁, 김인만이 게스트로 출연했다.이날 심형탁은 장인어른이 어마어마한 지역 유지라는 말에 "지역 유지 정도는 아니고, 야마나시라는 동네에서 유명하시다. 120년 동안 4대째 면 공장을 하신다. 호우토우 면이라고 야마나시 전통 면이 있다. 120년 동안 후지산 물을 받아 만드셨다. 그 동네 국회의원들과 다 친구"라고 말했다.이에 김구라는 "처가가 탄탄하다"며 사야의 처남이 있냐고 물었고, 고등학교 2학년 아들이 있다는 말에 "그 친구가 가업을 물려 받겠네"라고 아쉬워했다. 그러면서 심형탁에게 60대쯤 처남과 같이 일을 해보라고 조언했다.심형탁은 "방송에서 장인어른이 '네가 5대야'라고 장난으로 얘기하셨다. 근데 난 할 생각이 전혀 없다. 내가 하던 일을 계속해야 한다"고 밝혔다.심형탁은 2023년 18세 연하 일본인 히라이 사야와 결혼해 슬하에 아들 하루를 두고 있다다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr