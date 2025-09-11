사진=지니 TV 오리지널

전여빈이 4조짜리 복수를 상속받는다.오는 29일(월) 밤 10시 처음 공개되는 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'에서 메인 예고 영상을 공개, 재벌 회장 가성호(문성근 분)와의 약속을 이행하기 위한 김영란(전여빈 분)의 복수극을 예고하고 있다.메인 예고 영상은 김영란이 재벌 회장 가성호의 개인 경호원에 합격했다는 소식으로 포문을 연다. 가성그룹 오너 일가의 저택에 발을 들인 김영란은 "제가 뭘 해 드리면 될까요?"라며 개인 경호원으로서 해야 할 일에 관해 묻지만 가성호는 돌연 프러포즈해 그녀를 당혹스럽게 한다.가성호의 프러포즈를 승낙한 이후부터 김영란에게 예상치 못한 일들이 연이어 펼쳐져 충격을 안긴다. 붉은 피가 흩뿌려진 침대 옆에 쓰러진 사람과 권총, 그리고 김영란의 경악한 표정이 위험한 상상력을 자극하고 있다.김영란이 가성호의 부인이 된 이상 가성호의 의붓딸인 가선영(장윤주 분)과 재산 상속을 둘러싼 갈등 구조도 예고돼 긴장감을 높인다. 졸지에 의붓모녀(母女)가 되어버린 김영란과 가선영 사이에는 서늘한 기류가 맴도는 가운데 누군가에게 악마 프레임을 씌우자는 가선영의 한 마디가 불길함을 더한다.가성호는 김영란에게 가선영의 사진을 주며 "살아남아야지"라고 경고했던 상황. 변호사 이돈(서현우 분)에게 "회장님과의 약속, 그대로 이행하도록 하겠습니다"라고 결단을 내린 김영란이 부세미라는 이름으로 끝까지 살아남을 수 있을지 관심이 집중되고 있다.그런가 하면 "영란아, 세상에 비밀 없다?"라는 백혜지(주현영 분)의 말처럼 무창마을의 싱글대디 전동민(진영 분)은 부세미라는 이름으로 무창마을에 내려온 김영란에게 의심의 눈길을 보내고 있다. 서로에게 날을 세우던 두 사람이 어느덧 상대를 신경 쓰는 듯한 기색을 드러내 로맨스 하나 없던 김영란의 삶에 새로운 변화가 찾아올 것을 예감케 한다.'착한 여자 부세미'는 가성호로부터 4조원짜리 복수를 상속받은 김영란이 신분을 숨기고 목표를 이루기까지의 과정을 그리며 로맨스부터 스릴러까지 다양한 재미를 선사할 예정이다. 인생 리셋까지 3개월 앞둔 김영란의 아찔한 거짓말과 이에 휘말리게 될 인물들의 속고 속이는 심리전이 펼쳐질 '착한 여자 부세미'가 기대된다.인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 '착한 여자 부세미'는 오는 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 처음 방송된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr