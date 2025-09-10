이미지 크게보기 사진 = 조혜련 SNS

방송인 박미선의 근황이 동료를 통해 전해졌다.9일 공개된 '롤링썬더' 채널의 웹 예능 '신여성'에서 조혜련이 박미선의 근황을 전하는 모습이 그려졌다.그는 "어제 미선 언니와 통화를 했다"며 대화를 시작했다. 그는 "미선 언니가 방송을 챙겨본 것 같더라"며 "요즘 시간이 많으니까 더 자주 보게 되는 것 같다'고 말했다.조혜련은 이어 "미선 언니가 이경실 언니를 보며 '예전보다 부드러워졌다'고 하더라. 예전에는 말투가 세고 독한 느낌이 있었는데 지금은 전체를 아우르는 듯하다며 칭찬했다"고 전했다. 이를 듣던 이경실은 "당시엔 분위기를 끌기 위해 일부러 강한 콘셉트를 잡았던 것이다. 사실 나도 힘들었다"고 덧붙였다.또한 조혜련은 "미선 언니가 방송에서 (이경실이) 쓰러지며 웃는 모습을 보고 너무 웃겼다고 하더라"며 "우리라도 계속 에너지를 줘야 한다. 그래야 미선 언니가 힘을 낼 수 있다"고 근황을 대신 전했다.앞서 박미선은 건강 문제로 활동을 중단하고 치료에 전념 중인 것으로 알려졌다. 소속사는 “정확한 병명은 밝히기 어렵지만 건강상의 이유로 휴식 중인 건 맞다”며 조심스러운 입장을 내놨다.현재 박미선은 방송 활동을 쉬며 회복에 집중하고 있으며, 동료들과 팬들의 응원이 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr