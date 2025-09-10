사진=김동완 SNS

그룹 신화 멤버 앤디가 살이 오른 얼굴로 등장했다.김동완은 지난 9일 자신의 스레드에 "대표 되더니 많이 건방져진 앤디"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김동완이 앤디에게 "잘 지내냐. 꿈에 너 나와서"라고 메시지를 보낸 모습. 앤디는 김동완의 문자에 "갑자기? 난 열심히 준비 중이다. 드라마 끝나서 쉬고 있냐"라고 답장했다. 이후 김동완은 앤디에게 "얼른 보자. 왜 서로 꿈꾸냐"라고 보낸 후 앤디의 회사를 찾아갔다.김동완은 "TV 진짜 좋다"라며 앤디를 놀렸고, 이내 두 사람은 식당에서 식사를 즐겼다. 이때 영상 속 앤디가 과거에 비해 살이 오른 모습을 보이자 누리꾼들은 "앤디형 왜 이렇게 행복해졌냐"라고 물었다. 그러자 김동완은 "요즘 술자리가 좀 많다더라"라고 답했다.앤디는 지난해 5월 앤유엔터테인먼트를 설립했다.한편 앤디는 2022년 9세 연하의 제주 MBC 아나운서 출신 이은주와 결혼했다. 이은주는 현재 원주 KBS에서 근무 중이다. 또 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2-너는 내 운명'에 합류해 신혼 일상을 공개하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr