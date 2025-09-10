/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공=SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 28기가 눈물과 충격이 난무한 ‘파격의 첫날밤’을 맞이한다.SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 3MC 데프콘-이이경-송해나도 경악한 28기 돌싱들의 아찔한 ‘첫날밤’이 공개된다.이날 28기는 숙소에서 ‘바비큐 파티’를 하며 서로를 알아간다. 분위기가 무르익자, 한 솔로남은 “우리 나중에 ‘나는 SOLO’ 첫 방송 날, 한 명도 빠짐없이 뒤풀이하자! 오케이?”라고 즉석 단합 대회를 제안한다. 이에 한 솔로녀는 “오케이!”라고 혼자 크게 외치더니, “우리 돌싱이잖아~. 다들 정이 있잖아. 사귀다 헤어졌더라도 다 나오기!”라고 분위기를 띄운다.모두가 흥이 오른 가운데, 한 솔로남은 자신의 맞은 편에 앉은 솔로녀에게 “당신의 매력에서 헤어 나오지 못하겠다. 막 혼미해진다”라고 플러팅을 한다. 그러자 솔로녀는 “오빠! 나 기대해도 돼?”라고 애교 있게 호응한다. 급기야 이 커플은 밤산책을 하러 나가자마자, ‘노빠꾸 스킨십’을 감행한다. 첫날부터 찐 커플 바이브를 풍긴 두 남녀의 모습에 MC 이이경은 “저 두 분, 오늘 처음 본 사이 아니냐?”며 ‘동공 대확장’을 일으키고, 송해나는 “대박이다! 첫날부터 너무 세다”라며 ‘입틀막’한다.그런가 하면 한 솔로녀는 모두가 잠든 깊은 밤, 갑자기 오열 사태를 일으킨다. 조용히 누워 있다가 돌연 눈물을 터뜨린 이 솔로녀는 “서럽다. 아무도 안 알아주고...”라면서 꺼이꺼이 울더니, “내가 왜 이렇게 열심히 살고 있지? 약간 공허하다”라고 하소연한다. 가슴 속 깊은 상처로 끝내 ‘눈물 사태’를 일으킨 이 솔로녀가 누구일지 폭풍 궁금증이 쏠린다.한편 3일 방송한 ‘나는 SOLO’는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 3.5%(수도권 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus 합산 수치)의 시청률을 기록했으며, 분당 최고 시청률은 3.9%까지 급상승했다. 또한 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 ‘펀덱스 차트’(9월 2일 발표)의 ‘TV-OTT 비드라마 화제성’에서 2위를 차지해 매주 뜨거운 인기와 화제성을 과시하고 있다.10일(오늘) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 ‘나는 SOLO’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr