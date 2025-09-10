사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '대홍수'가 공개일을 12월 19일로 확정 짓고, 티저 포스터를 공개했다.김다미, 박해수 주연의 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다. 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘 - 스페셜 프리미어' 섹션으로 초청됐다.티저 포스터는 바닷속처럼 보일 정도로 물에 완전히 잠겨버린 거대한 아파트의 모습이 시선을 사로잡는 동시에 두려움을 자아낸다. 물속으로 희미하게 투과되는 빛 가운데, 서로를 꼭 끌어안은 어른과 아이의 형체는 대체 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일지 호기심을 자극한다. 여기에 더해진 "세상이 끝나는 날 인류를 위한 단 하나의 선택"이라는 카피는 대홍수가 덮쳐 하루아침에 물에 잠겨버린 세상과 상상도 해본 적 없는 인류의 종말이라는 위기를 마주한 인물들이 과연 이 극한의 상황을 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증을 높인다.'더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커' 등을 연출한 김병우 감독은 "이 영화는 재난으로 끝나지 않는다. 복잡할 수도 있고 단순할 수도 있는 이야기를 재난이라는 장르를 통해 시작해 보자는 게 최초의 생각이었다"라고 전했다. 대홍수라는 재난 상황 속에서 생존을 위해 고군분투하는 인물들의 이야기를 통해 긴장감 넘치는 재미와 새로운 장르적 스타일을 선보일 김병우 감독의 연출, 김다미·박해수의 열연이 관전 포인트다.'대홍수'는 오는 12월 19일 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr