사진=유튜브 '이민정 MJ'

배우 이민정이 이병헌의 애정신 질투를 폭로했다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 배우 왕빛나, 이소연과 함께 '이민정 인생 설명회'가 펼쳐져 이민정 금수저썰부터 '꽃남' 캐스팅 비하인드까지 공개됐다.이날 이민정은 자신을 알리게 된 계기로 드라마 '꽃보다 남자'를 꼽으며 "전날까지 일상처럼 편의점을 갔는데, 방송 다음날 집 앞에도 못 나가게 됐다"고 밝혔다.하루아침에 스타가 된 그는 "잠 안 오는 기분, 떠 있는 기분이었다"고 고백했다. '출연료 변화'를 묻자 이민정은 "파격적 상승이나, 갑자기 10배, 20배 올릴 수는 없다"고 털어놨다. 왕빛나는 "2배 정도도 올리기 힘들다. 다만 조연에서 주연 섭외가 오기 시작한다"고 설명했다.이민정은 "'꽃보다 남자' 터지기 전에 이병헌을 만났다"고 밝혔다. 이어 "1년 정도 만났는데, 남편이 1년을 외국 나가야 할 상황이었다. 그때 '이제 막 시작하는 애를 내가 잡는 게 맞나' 생각에 '헤어지자'고 했다더라"고 이야기했다.이병헌 이별 선언에 '나한테 감히?'라고 생각했다는 이민정은 "외국 나가는 건 이유가 안 된다. 헤어지자는 건 애정이 식었다고 생각해서 연락이 와도 씹거나 안 받았다"고 말했다.이민정은 신인상 후보에 올라 영화제에 참석해 이병헌을 마주하게 됐다고. 그는 "눈인사를 하길래 모르는 체했다. 이후 재회해서 결혼하게 됐다"고 연애담을 밝혔다."이병헌이 멜로 연기할 때 질투하냐"고 묻자 이민정은 "질투한다. 매번 그런다. '한 번 다녀왔습니다'는 모든 장면마다 질투했고, '빅'에서도 공유를 질투했다"고 폭로했다.그러면서 "질투할 때 '하 촤, 저렇게까지 하라고 했어? 이어지는 뒤에 뭐가 있었어?'라고 지문 확인을 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.반대로 이병헌 애정신에 대해 이민정은 "남편 결혼 후 그런 신이 없었다. 멜로도 '미스터 션샤인' 같은 거였다. '내부자들' '남한산성' '오징어게임'에서 누구랑 키스를 하겠냐"고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr