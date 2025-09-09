사진=로네뜨 제공

뮤지컬 '쉐도우' 쇼케이스에서 전석 매진이라는 쾌거를 기록한 김현준 연출가가 해외 진출의 기대감을 높였다.지난 5일부터 관객들과 만나기 시작한 뮤지컬 '쉐도우' 프레스콜이 9일 오후 삼성동 백암아트홀에서 진행됐다.이날 자리에는 그룹 펜타곤 멤버 진호를 비롯해 뮤지컬 배우 한지상, 박민성, 김찬호가 참석했으며 작가 허재인, 작곡가 앤디 로닌슨, 연출 김현준이 자리해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.뮤지컬 '쉐도우'는 비극의 부자(父子) 사도세자와 영조의 이야기를 록의 에너지와 타임루프 판타지로 풀어낸 작품이다. 1762년 '임오화변'을 모티브로 했으며, 뒤주에 갇힌 사도의 마지막 나날을 과거와 현재를 넘나들게 풀어내면서 부자 관계의 갈등과 화해 그리고 분노와 용서를 입체적으로 담아냈다.해당 작품은 지난 3월 쇼케이스를 통해 관객들에게 첫 선을 보였다. 뮤지컬로 재탄생한 '쉐도우'는 쇼케이스 때보다 사이즈가 풍부해졌다. 김현준 연출가는 '쉐도우'가 글로벌로 뻗어 나가기를 바랐다.김 연출가는 '쉐도우'라는 작품을 접한 관객들이 어떤 것들을 얻어 가길 원하냐는 질문에 "젊은 세대들에게 우리나라의 역사가 새롭게 다가갔으면 좋겠다"고 바라면서도 "아이와 부모 간의 거리가 친밀했으면 한다. 부모님도 아이에 대해 성찰하게 되는 계기가 되었으면 좋겠다"고 소원했다.또 "공연이 끝난 후 관객들이 이야기를 나누는 것을 들었는데, 좋은 평들이 많아 '이제 한국은 뚫었다' 생각했다"며 "이제 남은 곳은 캐나다와 미국 등 해외"라며 야망을 드러내기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr