김은숙 작가와 ㈜화담이엔티 윤하림 대표가 강릉시에 4000만원 상당의 생수를 기부했다.8일 희망브리지 전국재해구호협회는 드라마 작가 김은숙과 ㈜화담이엔티 윤하림 대표가 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 각각 2000만원 상당의 생수를 기부했다고 밝혔다.강릉 출신인 김은숙 작가는 오랜 가뭄으로 고통을 겪고 있는 강릉 지역 주민을 위해 생수를 기부했다. 김 작가는 “가뭄으로 지역 주민들이 겪는 불편과 어려움이 크다는 소식을 듣고 작게나마 보탬이 되고자 기부를 결정했다”며 “강릉에 여전히 비 소식이 없어 가뭄이 길어질까 걱정스럽다, 하루빨리 단비가 내려 상황이 나아지길 바란다”고 밝혔다.두 사람은 희망브리지 고액 기부자 모임 ‘희망브리지 아너스클럽’ 회원이다. 2014년 세월호 참사 기부를 시작으로 수해, 산불, 지진 등 국가적 재난이 발생할 때마다 꾸준한 나눔을 실천해왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr