사진='조선의 사랑꾼' 유튜브

'조선의 사랑꾼' 김병만의 아내가 임신과 동거 사실을 숨긴 이유를 밝혔다.7일 TV조선 '조선의 사랑꾼' 유튜브 채널에는 '그동안 말하지 못했던 김병만 아내의 속마음'이라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.이날 개그맨 김병만의 재혼한 아내 현재은 씨가 그동안 쌓아둔 속내를 담담하게 전했다."이렇게 홀로 살림하고 육아하는 게 힘들지 않냐"는 제작진의 질문에 김병만 아내는 "힘들다. 남편과 같이 할 수 있는 게 거의 없다 보니, 다른 사람들에 비해 혼자 감당해야 하는 부분들이 있었다"고 솔직한 심경을 전했다. 촬영 당일에도 김병만 외출 후 아내는 홀로 남아 요리를 했다.김병만 아내는 "남편과 같이 할 수 있는 게 거의 없다 보니까, 다른 사람들에 비해 좀 힘들었다"고 고백했다. 그러면서 "남들에게 일상적인 일이라도, 남편 때문에 우리는 '뭐지?' 하고 주목을 받게 되니까"라고 덧붙였다.특히 그는 "아기가 아파도 아이 아빠가 같이 병원에 갈 수 없었다"고 이야기했다. VCR을 보던 김지민은 "서운하진 않았을까"라며 안타까워했다. 아이 양육 중인 황보라는 "혼자 아이 병원 데려가는 게 얼마나 힘든데"라며 고충을 공감했다. 강수지는 "많이 서운했을 것 같다"고 말했다.아내는 "김병만과 아이를 낳고 같이 살고 있다는 사실을 가족들만 알고 있었다"면서 "내가 처음부터 얘기하지 말자고 했다"고 밝혔다. 이어 "임신했을 때도 임신 테스트기 두 줄이 나왔지만, '병원에 가 봐야 확실할 것 같다. 그렇지만 아무한테도 알리지 말자'고 했다"며 이혼 소송 중인 연예인 남편을 배려하기 위해 홀로 모든 걸 감추고 짊어졌던 사연을 전했다.김병만 아내는 "우리가 나설 순간이 아니니까. 그런 순간이 오겠지.. 그렇게 생각하기도 했다"며 솔직한 마음을 내비쳤다.한편, 김병만은 7살 연상 전처와 결혼 12년 만에 이혼소송을 진행, 3년 만에 이혼이 확정됐다. 이혼 소송 과정에서 재산 분할 및 손해배상 문제와 함께 전처가 친양자로 입양한 딸의 파양 소송도 진행됐고, 최근에는 파양 사실도 전했다.오는 9월 20일 재혼을 앞둔 김병만은 아내 현재은 씨가 옛 연인임을 밝히며 "아내와 아이들이 날 코미디언으로 다시 일으켜 준 구세주"라며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr