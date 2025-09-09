/ 사진=텐아시아DB

배우 고현정이 지난해 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 사마귀) 촬영 도중 6살 아역배우를 구한 일이 뒤늦게 알려졌다.9일 방송가에 따르면 아역배우 조세웅의 어머니는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "지난해 전남 신안군의 한 섬에서 드라마를 촬영하던 중 아이가 파도에 휩쓸릴 뻔했는데 고현정 배우님이 가장 먼저 달려와 구해주셨다"고 밝혔다.그는 "세웅이 생명의 은인 고현정 배우님"이라며 "(아이가) 바다 보자마자 달려가는데 잔잔했던 파도가 갑자기 세웅이를 덮치려던 순간 고현정 배우님께서 저 멀리서 제일 먼저 번개같이 달려오셔서 구해주셨다"고 말했다.이어 "의상도 다 젖으시고 온몸을 던져서 구해주시다니 어찌 감사의 인사를 드려야 할지"라며 "엄마인 저는 너무 놀라 정작 얼음이 됐는데, 진짜 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 고마움을 표했다.해당 촬영은 '사마귀'의 한 장면으로, 극중 연쇄살인마 정이신(고현정 분)과 아들 차수열이 과거 바닷가에서 놀던 장면을 담은 것으로 지난 5일 1화에 방송됐다.'사마귀'는 고현정 주연의 범죄 스릴러 드라마로 첫 방송 이후 입소문을 타며 2화 순간 최고 시청률이 10%를 기록하는 등 흥행세를 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr