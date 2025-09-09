/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC '시골마을 이장우2'

MBC 로컬 예능 프로그램 '시골마을 이장우2'가 포스터와 티저 영상을 공개하며 9월 30일 화요일 밤 9시 첫 방송을 확정했다.'시골마을 이장우2'는 오는 11월 배우 조혜원과 결혼을 앞두고 있는 배우 이장우가 강화도의 조용한 시골마을에 거주하며 마을 주민들과 어울리고, 지역의 숨은 손맛 장인들에게 배운 레시피로 강화도의 매력과 가치를 알리는 프로그램이다. 이장우의 진심이 더해져 조용했던 공간을 웃음과 이야기로 채우고 활력을 불어넣는 지역재생 프로젝트로 기획됐다.첫 번째 티저 영상에는 강화도를 배경으로 한 이장우의 본격적인 시골살이 모습이 담겼다. 주특기인 먹방부터 요리, 농사, 조업, 노래, 춤까지 다재다능한 매력을 발산하며 ‘재간둥이 일꾼’의 면모를 보여준 이장우의 활약에 관심이 더해진다.또한, 이번 시즌에는 화려한 게스트 군단이 합류해 눈길을 끈다. 이장우의 절친으로 알려진 기안84, 박나래, 이주승, 김대호, 정준하, 홍석천을 비롯해 안무가 카니, 슈퍼주니어 이특, ‘흑백요리사’ 이모카세 1호로 이름을 알린 김미령 셰프가 출연을 예고했다. 공개된 영상에서는 이장우의 음식을 먹고 감탄하는 다양한 게스트들의 향연이 펼쳐져 ‘맛잘알’로 정평이 난 그의 요리 실력까지 관심이 쏠린다. 이장우와 찐친 케미가 기대되는 이들이 언제 어디서 등장할지 궁금증을 자아내며 시청자의 흥미를 더욱 자극한다.티저 영상과 함께 공개된 포스터에는 해산물이 가득한 바다를 배경으로 신선한 식재료를 들고 있는 이장우의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 뒤편으로 ‘장우네 순무밭’이라는 글자가 함께 포착돼 이장우의 강화도 시골살이에 호기심을 더한다.한편, MBC '시골마을 이장우2'는 오는 9월 30일(화) 밤 9시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr