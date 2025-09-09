'이수와 이혼' 린, 결국 눈물 쏟았다…"그대가 잘못한 게 아니에요" ('한일가왕전')

사진제공=MBN

지난달 23일 공식입장을 통해 이수와 결혼 11년 만에 이혼한 가수 린이 무대를 지켜보던 중 북받친 오열을 쏟아낸다.9일 방송되는 MBN ‘2025 한일가왕전’ 2회에서는 박서진, 유다이와 에녹, 타쿠야의 무대를 마지막으로 예선전이 종료되고, 3전 2선승제로 진행되는 본선 1차전에 돌입한다. 특히 ‘본선 1차전’은 양 팀이 무대 직전 작전 회의를 통해 누구를 맞대결 주자로 선발할지 즉석에서 결정을 내리는 ‘즉흥 선발전’으로 펼쳐져 긴장감을 끌어 올린다.이런 가운데 한국 연예인 판정단으로 나선 린은 한국 대표팀 신승태가 선보이는 이은미의 ‘녹턴’ 무대에 하염없이 눈물을 쏟아낸다. 이은미의 ‘녹턴’은 헤어질 수밖에 없는 연인과의 마지막 만남이자 이별을 그린 노래로 ‘맨발의 디바’ 이은미의 대표곡 중 하나다.신승태의 선곡을 듣자마자 “정말 말 다했다”라고 기대감을 전한 린은 첫 소절부터 심장을 저격하며 숨멎 전율을 일으키는 신승태의 노래를 듣자 순간 울컥하더니 끝없이 흐르는 눈물을 닦아낸다. 린은 주체할 수 없는 감정에 고개까지 푹 수그린 채 눈물을 참으려 애쓰는 모습을 보인다.신승태의 무대가 끝난 직후 한일 연예인 판정단이 너나 할 것 없이 자동 기립박수를 보내는 상황에서도 일어서지 못한 채 울먹거리던 린은 MC 신동엽이 눈물을 흘린 이유를 묻자 “‘미안해하지 말아요. 그대가 잘못한 게 아니에요’라는 가사 때문이었다”라며 “제가 살면서 미안하다고 생각했던 사람들의 얼굴이 스쳐 지나갔다”고 또다시 북받친 눈물을 터트린다.린은 멈추지 않는 눈물에 당황하며 주위에 “미안하다”라고 사과를 전하고, 이런 린의 모습에 무대 위에 있던 신승태를 비롯해 연예인 판정단들마저 울컥하는 모습으로 현장을 뭉클하게 한다.일본의 연예인 판정단 지브라는 신승태의 ‘녹턴’ 무대가 끝나자 “뭐야 이거”라는 외마디 탄성을 내지르며 “감동으로 인해 가사를 볼 여유가 없었는데도, 내용이 완벽히 이해가 됐다. 완전 마음을 녹였다”라고 극찬을 보낸다. 과연 비장의 무기를 꺼내든 신승태는 한국의 본선 1차전에 1승을 보탤 수 있을지 주목된다.제작진은 “3전 2선승제로 진행되는 본선 2차전의 막이 오른 가운데 한국과 일본 양팀 모두 1승 고지를 선점하기 위해 필살기 무대를 총동원했다”라며 “자국의 명예와 자존심을 건 한일 현역 남자 가수들의 진짜 승부가 시작된다. 기대해달라”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr