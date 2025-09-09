사진제공=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(K-Pop Demon Hunters) 오리지널 사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 정상을 또다시 차지했다.8일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST인 '헌트릭스'의 '골든'은 지난 주에 이어 13일 자 '핫100'에서도 1위를 차지했다.'골든'은 이에 따라 3주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 4주째 '핫100' 정상에 오르게 됐다.이 곡은 K-팝 여성 가수가 참여한 곡 중 처음으로 '핫 100' 1위를 차지했고, 4주 이상 정상을 지킨 K-팝 곡으로도 기록됐다.'골든'은 한국계 미국인 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 가창에 참여했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr