지현우-이민영이 감격스러운 '극적 대통령 당선' 현장을 선보였다.오는 24일(수) 밤 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.'퍼스트레이디'는 드라마 '드림하이 2', '신분을 숨겨라'와 영화 '슈퍼스타 감사용' 등을 통해 탁월한 쫄깃함의 서사와 치밀한 캐릭터 구성으로 각광받은 김형완 작가가 무려 6년간의 집필로 완성된 야심작이다. 특히 유진-지현우-이민영-한수아-신소율-김기방-오승은 등 스펙트럼 넓은 연기력과 폭발적인 에너지를 지닌 배우들이 의기투합해 시너지를 터트린다.'퍼스트레이디'에서 지현우는 고아원에서 자란 공장 노동자 출신으로 국회의원 후보를 거쳐 마침내 대통령에 당선된 현민철 역을 맡았다. 이민영은 대통령 당선인 현민철(지현우 분)의 선대위 수석이자 최측근인 신해린 역으로 분해 '당선인과 비서'의 남다른 '정치적 케미'를 선사한다.지현우와 이민영이 초조에서 긴장, 환희로 이어지는 '대통령 당선 순간'의 롤러코스터 감정선이 포착됐다. 극 중 현민철과 신해린이 참여국민당 개표 상황실에서 대통령 선거 개표 상황을 지켜보는 장면. 현민철은 담담한 표정으로 개표 방송을 지켜보는 반면, 신해린은 초조한 듯 두 손을 모은 채 긴장감으로 얼어붙어 있다.당선이 확정되면서 현장은 환호로 뒤덮이고 현민철은 당당한 미소를 띠며 신해린이 전한 꽃다발을 건네받는다. 주먹을 불끈 쥔 채 위엄있는 자태를 취한 현민철과 묵묵하게 곁을 지키며 벅찬 감격을 눈빛으로 증명한 신해린이 앞으로 어떤 정치적 행보를 보여줄지 궁금증이 모인다.지현우와 이민영은 '개표 상황실 속 대통령 당선 확정' 장면에서 순식간에 변화하는 감정선을 디테일한 연기로 표현하며 이목을 집중시켰다. 지현우는 현민철이 대통령에 결정되는 역사적인 순간, 승리 확정 전까지 오르내리는 감정의 변화를 차분하게 그려내 사실감을 더했다. 이민영은 긴장으로 굳어있는 표정에서 급변해 당선 순간 기쁨의 희열을 터트리는 신해린의 감정 진폭을 생생하게 구현했다. 두 사람의 대비되는 표정과 시선이 자연스럽게 교차하면서 서사적인 무게감이 한층 강조된 장면이 완성됐다.제작진 측은 "지현우와 이민영은 이 장면에서 단순한 기쁨의 순간이 아닌 정치적 최전선에서 피어난 동지애를 극적으로 표현했다"라며 "권력을 거머쥐게 된 대통령 당선인 지현우와 최측근 비서 이민영이 앞으로 어떤 균열과 파국을 맞게 될지 지켜봐 달라"고 밝혔다.'퍼스트레이디'는 다양한 작품성 있는 드라마 제작으로 'K-콘텐츠 명가'로 자리 잡은 제작사 ㈜스튜디오지담과 배우 이정재가 대주주로 있는 ㈜아티스트스튜디오, 그리고 ㈜로드쇼플러스가 뭉쳐 드라마 장르물의 새 지평을 열 것으로 기대를 키운다. 오는 24일(수)에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr