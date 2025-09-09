[종합] 돌싱 한정민♥레이싱모델 유다연, 2세 출산…“두유야 고마워”

‘돌싱글즈3’ 한정민의 2세가 탄생했다.한정민은 8일 아내 유다연 SNS를 통해 "두유야 건강하게 태어나줘서 고마워"라고 적었다. 레이싱모델 유다연은 딸 두유를 건강하게 출산했다.앞서 한정민은 유다연의 출산 직전 상황도 전하고 "다연아 빨리 나와"라며 "다연이 드디어 회복실로! 내시키 너무 장하다 다들 축하해주세요"라고 올린 바 있다.과거 유다연은 "드디어 임밍아웃 ㅎㅎ 빨리하고 싶어서 참느냐고 힘들어죽는줄 ㅎㅎ 유튜브 올리자마자 너무 많이 다들 축하해주셔서 감사합니다. 드디어 나도 뱀띠맘"이라는 글을 게재했다.두 사람은 지난 5월 혼인신고를 마쳤다. 결혼식은 아이 돌잔치와 함께할 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr