[종합] 돌싱 한정민♥레이싱모델 유다연, 2세 출산…“두유야 고마워”

‘돌싱글즈3’ 한정민의 2세가 탄생했다.
한정민은 8일 아내 유다연 SNS를 통해 "두유야 건강하게 태어나줘서 고마워"라고 적었다. 레이싱모델 유다연은 딸 두유를 건강하게 출산했다. 앞서 한정민은 유다연의 출산 직전 상황도 전하고 "다연아 빨리 나와"라며 "다연이 드디어 회복실로! 내시키 너무 장하다 다들 축하해주세요"라고 올린 바 있다. 과거 유다연은 "드디어 임밍아웃 ㅎㅎ 빨리하고 싶어서 참느냐고 힘들어죽는줄 ㅎㅎ 유튜브 올리자마자 너무 많이 다들 축하해주셔서 감사합니다. 드디어 나도 뱀띠맘"이라는 글을 게재했다.
두 사람은 지난 5월 혼인신고를 마쳤다. 결혼식은 아이 돌잔치와 함께할 전망이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
