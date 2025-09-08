‘돌싱 16기 광수♥’ 22기 현숙, 딸맘 안 믿겨…청순한 새 프로필

‘나는솔로’ 22기 현숙이 프로필 사진을 남겼다.22기 현숙은 최근 자신의 계정을 통해 “행복의 진정한 의미를 아는 ’기쁨‘ 보고 싶을 땐 숨김없이 그리워하는 ’사랑‘ 척하지 않는 ’솔직함‘ 진심에 점수를 매기지 않는 ’감동‘ 뭐든 해낼 수 있을 거란 ’자신감‘”라는 글을 적었다.이어 “가끔 엉뚱해도 괜찮아. 그것도 나니까”라고 덧붙였다.한편 딸을 키우고 있는 22기 현숙은 현재 16기 광수와 공개열애중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr